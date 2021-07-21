У Гостомелі чоловік намагався вбити співмешканку, «щоб знову зустрітися на тому світі»

Потерпіла перебуває у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

У місті Гостомель на Київщині чоловік наніс своїй співмешканці численні ножові поранення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

19 липня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про поранення жінки. На місце події прибули наряди групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики швидкої допомоги.

Правоохоронці знайшли закривавлену 50-ти річну жінку біля під’їзду будинку. Вона пояснила, що ушкодження їй завдав співмешканець, який в подальшому мав намір покінчити життя самогубством, «щоб зустрітися на тому світі». Чоловік та жінка прожили разом 17 років.

Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

46-ти річного зловмисника правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.