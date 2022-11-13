у гуляйполі поліцейські викрили мародера, який систематично обкрадав односельчан

38-річний місцевий мешканець тривалий час незаконним шляхом привласнював чуже майно. Правоохоронці викрили зловмисника та вилучили речові докази. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

З початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ українці зіткнулися з гострою проблемою збереження свого майна під час війни. Зафіксовані випадки, коли мародери розкрадали майно громадян, які покинули свої домівки, рятуючись від обстрілів та бомбардувань. Також подібні злочини траплялися прямо під час ракетних атак, коли власники осель перебували в укриттях.

Так, на Гуляйпільщині тривалий час орудував місцевий крадій. Не нехтуючи можливістю поживитися «легкою здобиччю», він обкрадав домоволодіння на усій території Гуляйпільської ОТГ. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Тож із настанням війни він взявся за старе. Лише за поточний місяць зловмисник обікрав двох своїх односельчанок.

В одному випадку, користуючись відсутністю власниці, шляхом пошкодження дверного замку, він потрапив до будинку та викрав грошові кошти у сумі 700 гривень.

В іншому – зайшов до господарчої будівлі на території приватного домоволодіння, звідки привласнив повербанк з метою подальшої реалізації.

Оперативним шляхом особу зловмисника встановили працівники сектору кримінальної поліції ВП №1 Пологівського РВП.

Вилучені речові докази направлено на експертизу до Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Досудове розслідування за фактами злочинів, передбачених ч.4. ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України триває під процесуальним керівництвом Пологівської окружної прокуратури. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

На цей час правоохоронці встановлюють причетність фігуранта до низки крадіжок на території міста Гуляйполе та Гуляйпільської територіальної громади.

Поліція наголошує, що за скоєння злочинів в умовах воєнного часу передбачена кримінальна відповідальність із більш суворим покаранням.

Нагадаємо: Запорізькі поліцейські протидіють розкраданню кабельно-провідникової продукції

Відділ комунікації поліції Запорізької області