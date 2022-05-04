У Харкові 64-річний чоловік ножем убив свого знайомого

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 64-річному харків‘янину за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 травня 2022 року близько 16:30 години у двох товаришів, які перебували біля будинку у Київському районі м. Харкова, виник конфлікт.

64-річний чоловік вдарив ножем у спину свого знайомого, від чого той помер на місці.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура