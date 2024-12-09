У Харкові біля відділку поліції здетонував невідомий пристрій

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Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.

Вчора, 8 грудня, близько 17:00 у Слобідському районі Харкова біля відділку поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.

Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

LB.ua
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