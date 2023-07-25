У Харкові чоловік кинув гранату під ноги знайомому

Двоє знайомих розпивали алкогольні напої. 50-річний чоловік дістав предмет, схожий на гранату, та кинув її під ноги 51-річному знайомому.

Повідомлення про подію біля будинку по вулиці Героїв Праці надійшло до Харківського РУП № 1 24 липня близько 16:20.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Внаслідок вибуху чисельні травми отримав 51-річний чоловік, постраждалого госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч .2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Поліція Харківської області