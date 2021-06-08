У Миколаєві викрили два call-центри, що виманювали особисті дані у громадян

Правоохоронці припинили діяльність шахрайських call-центрів, працівники яких телефонували до громадян та за заздалегідь підготовленими інструкціями виманювали у потерпілих особисті дані, нібито продаючи побутові товари. Центри розташовувались в одному із бізнес-центрів у середмісті Миколаєва. Під час проведення обшуків в офісах працювали 13 операторів.

Спецоперація проводилась співробітниками сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ за процесуального керівництва прокуратури та силової підтримки спецпризначенців.

У результаті слідчих дій дізнавачі вилучили з call-центрів 25 системних блоків та моніторів, 6 ноутбуків та флеш-накопичувачі. На майно центрів правоохоронці наклали арешт, а всю вилучену техніку направили на експертизу.

Нині триває досудове розслідування, розпочате за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Організатори незаконного бізнесу та загальна сума завданих збитків громадянам встановлюються.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області