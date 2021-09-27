У Харкові чоловік підклав гранату на колесо автівки опонента

Зловмисник після сварки зі знайомим поклав на колесо його автівки предмет, схожий на гранату. При спробі зникнути з місця події, правопорушника зупинив наряд поліції.

25 вересня 2021 року близько 19:40 до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області від оператора 102 надійшло повідомлення про те, що біля ресторану по вулиці Люсинській на колесі автівки, яка належить 31-річному харків’янину, виявлено предмет, зовні схожий на бойову гранату.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво та спеціалісти-вибухотехніки.

Попередньо встановлено, що 31-річний власник автівки ввечері приїхав до ресторану на зустріч з 40-річним знайомим. Між чоловіками виникла сварка. Зловмисник вийшов з ресторану та поклав на колесо автівки знайомого предмет, схожий на гранату «РГД-5».

Речовий доказ вилучено та направлено на дослідження.

40-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За санкціями статей правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Харківської області