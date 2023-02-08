У Харкові чоловік вбив товариша та закопав тіло у лісопосадці

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 38-річному харків‘янину за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, наприкінці минулого року 38-річний чоловік перебував у своїй квартирі по вул. Григорівське шосе у м. Харкові разом зі своїм товаришем.

Проте дружні стосунки розірвала сварка, яка переросла у бійку між чоловіками. Господар квартири схопив ніж та наніс товаришу три удари ножем в область грудної клітини. Від отриманих трав чоловік помер.

Розуміючи, що потерпілий вже мертвий, «товариш» замотав його тіло в кухонну клейонку та відвіз на велосипеді до лісопосадки у Новобаварському районі м. Харкова, де і закопав труп.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура