У Харкові чоловік вимагав 15 000 доларів у колишньої співмешканки

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом вимагання, вчиненого з погрозою вбивства та застосуванням фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів (ч. 2 ст. 189 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Андрій Жмутський, досудовим розслідуванням встановлено, що, починаючи з 12.07.2021 року, 42-річний чоловік систематично почав надсилати СМС-повідомлення та дзвонити своїй колишній співмешканці з незаконною вимогою передачі йому грошових коштів в сумі 15 000 доларів США під приводом неіснуючого боргу.

19 липня 2021 року чоловік надіслав до салону краси, де працює колишня співмешканка, поховальний букет квітів із запискою про те, що в разі невиконання вимоги про передачу 15 000 доларів, чоловік вб’є її та застосує фізичне насильство до близьких родичів жінки.

Побоюючись погроз чоловіка, потерпіла погодилась передати частину суми колишньому співмешканцю. 30 липня 2021 року жінка передала частину грошових коштів у сумі 8000 доларів США, після чого чоловіка було затримано.

30 липня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

31 липня 2021 року Київським районним суд м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області, оперативний супровід здійснює співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури