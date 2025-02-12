У Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК
Потерпілому надано необхідну допомогу, загрози його життю немає
Сьогодні, 12 лютого у Харкові на території районного територіальний центру комплектування та соціальної підтримки здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України. Зловмисника затримали правоохоронці. Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП.
Потерпілому надано необхідну допомогу, загрози його життю немає. Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству.
У Харківському ОТЦК та СП стверджують, що злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України.
До слова, вчора, 11 лютого, в одному з районів Рівненської області напали на працівників територіального центру комплектування, коли ті перевіряли документи. Також нападники пошкодили техніку військовослужбовців. // ГлавкомTweet