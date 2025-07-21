Закупівля тракторів зі збитками в ₴1,6 млн: повідомлено підозру виконавчому директору ДП «Ліси України»

Посадовцю керівної ланки інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Також підозру отримав і директор комерційної структури. За скоєне їм може загрожувати ув’язнення.

Держпідприємство уклало з комерційною структурою договір на поставку 11 тракторів загальною вартістю 15, 9 млн грн. Разом із тим, в угоді були зазначені недостовірні відомості щодо технічних характеристик предмету закупівлі, але посадовець належним чином це не перевірив. Надалі видав наказ, яким зобов’язав підпорядковані філії прийняти та поставити на облік трактори.

Національна поліція України