Закупівля тракторів зі збитками в ₴1,6 млн: повідомлено підозру виконавчому директору ДП «Ліси України»
Посадовцю керівної ланки інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Також підозру отримав і директор комерційної структури. За скоєне їм може загрожувати ув’язнення.
Держпідприємство уклало з комерційною структурою договір на поставку 11 тракторів загальною вартістю 15, 9 млн грн. Разом із тим, в угоді були зазначені недостовірні відомості щодо технічних характеристик предмету закупівлі, але посадовець належним чином це не перевірив. Надалі видав наказ, яким зобов’язав підпорядковані філії прийняти та поставити на облік трактори.Tweet