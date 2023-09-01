У Харкові чоловіка судитимуть за втечу з в‘язниці

Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 24-річного чоловіка за фактом втечі з місця позбавлення волі, вчиненою особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі (ч. 1 ст. 393 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що неодноразово судимий чоловік відбував покарання в ДУ «Холодногірська виправна колонія (№ 18)».

30 липня цього року засуджений відігнув огорожу території дільниці соціальної реабілітації установи виконання покарання та зробив прохід, через який втік.

Розпочатими невідкладно розшуковими заходами наступного дня працівниками вказаної колонії засудженого затримано на автобусному терміналі.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура