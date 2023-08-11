За одержання $10 тис. хабаря судитимуть заступника голови Одеської ОДА та його спільників

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Одеської обласної державної адміністрації та його спільників за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в березні 2023 року посадовець разом зі своїм помічником вимагали та отримали від громадянина 5000 доларів США неправомірної вигоди.

За ці кошти вони пообіцяли вплинути на керівників комунального підприємства для прийняття рішення щодо його працевлаштування.

Крім того, посадовець вже разом з іншим спільником вимагали та отримали від цього ж громадянина 5000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на суддів з метою прийняття ними рішення у господарській справі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора