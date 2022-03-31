У Харкові двоє чоловіків скоїли крадіжку майже на ₴600 тис. (фото)

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річний та 24-річний чоловіки проникли до магазину, розташованого в Слобідському районі м. Харкова, звідки викрали грошові кошти та майно на суму майже 600 тис. грн.

Відповідно до ст. 615 КПК України, підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура