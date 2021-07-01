У Харкові іноземець отримав 12 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої

За підтримання публічного обвинувачення Київською окружною прокуратурою м. Харкова Київський районний суд м. Харкова визнав винним громадянина Узбекистану за фактом зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України) та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, встановлено, що 11.05.2020 року громядянин Узбекистану, перебуваючи на сходах по вул. Журавлівський узвіз, побачив неповнолітню дівчину, яка йшла по сходах. Застосовуючи фізичне насильство, він схопив її та вступив з нею у статеві зносини без її згоди.

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 25.03.2021 особу визнано винною за ч. 3 ст. 152 КК України та призначено покарання у виді 12 позбавлення волі.

Так, колегією суддів Харківського апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги захисника обвинуваченого вирок суду першої інстанції залишений без змін, який 17.06.2021 набрав законної сили.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури