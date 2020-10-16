У Харкові квартирантка вдарила ножем орендодавця

34-річна мешканка Московського району в ході сварки спричинила тілесні ушкодження чоловіку, у якого винаймає квартиру.

Подія сталася в одній з квартир багатоповерхівок по проспекту Тракторобудівників. Зловмисниця зателефонувала до чергової частини Московського відділу поліції та повідомила, що вдарила людину ножем у живіт.

Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що між 34-річною жінкою та 58-річним власником квартири стався конфлікт на побутовому ґрунті. В ході сварки чоловік отримав від своєї орендарки тілесні ушкодження.

За даним фактом слідчим Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На даний час жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. // Вартові еспресо