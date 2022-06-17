У Харкові на Північній Салтівці затримали двох мародерів

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам 43 та 34 років за фактом замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

16 червня 2022 року прокурори проводили огляд постраждалих будинків на Північній Салтівці у м. Харкові. Під час проведення слідчих дій до правоохоронців підійшли очевидці, які побачили, що двоє чоловіків проникли на територію школи.

Чоловіки намагались викрасти гуманітарну допомогу, яка зберігалась у школі, та інше майно. Проте правоохоронці затримали мародерів в порядку ст. 208 КПК України та у подальшому повідомили їм про підозру. Крім того, перевіряється причетність чоловіків до інших крадіжок у вказаному районі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура