У Харкові поліцейські вилучили арсенал зброї та боєприпасів (фото)

Поліцейські вилучили різні види вогнепальної зброї, серед яких, кулемети, пістолети й автомат, а також гранатомети, кілька десятків гранат та майже півтори тисячі патронів.

Задокументувати факт незаконного зберігання зброї та боєприпасів у значних масштабах та вилучити її з нелегального обігу вдалося завдяки відпрацюванню оперативної інформації в рамках заходів щодо оздоровлення криміногенної ситуації на території регіону.

Перевірку оперативної інформації здійснювали працівники Департаменту карного розшуку НПУ, спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, слідчими ХРУП №3, при технічній підтримці оперативних підрозділів главку.

Під час санкціонованого обшуку у гаражному кооперативі у Харкові поліцейські виявили та вилучили 2 гранатомети РПГ-26, 3 кулемети ПКМ, ручний кулемет РПК та ствол до нього, 2 пістолети «Люгера», 3 пістолети WALTHER, пістолет «Глок-19» з глушником, пістолет «СР-10SI», автомат AGR-47. До усієї зброї виявлені магазини до них, споряджені патронами. Окрім того, поліцейські вилучили 7 гранат Ф-1 та РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, 3 тактичні ножі, 2 пристрої нічного бачення та майже 1,5 тисячі патронів різних калібрів.

Вилучений арсенал направлений на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення 54-річному харків’янину про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

На даний час проводяться слідчі дії, тривають обшуки. Мету та місце придбання зброї й боєприпасів з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Харківської області