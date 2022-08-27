У Харкові поліцейського викрили на хабарництві

Неправомірну вигоду він мав отримати за закриття кримінального провадження.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень Харківського РУП на корупційних оборудках. Поліцейський вимагав 120 000 гривень у чоловіка за закриття матеріалів провадження та звільнення від кримінальної відповідальності.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Відразу після отримання частини неправомірної вигоди – 100 000 гривень – майора поліції затримали під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Слідчі ДБР оголосили йому про підозру.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України