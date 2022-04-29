У Козятині п’яний водій намагався відкупитись від поліцейських

28 квітня за порушення Правил дорожнього руху поліцейські зупинили водія «ВАЗа». Під час спілкування правоохоронці помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності правопорушник запропонував їм грошові кошти. Слідством розпочато кримінальне провадження.

36-річного місцевого мешканця поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили близько 15 години на вулиці Героїв Майдану.

Під час спілкування з водієм інспектори відразу помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти освідування за допомогою «Драгера».

Прилад зафіксував в його організмі 2,1 проміле алкоголю.

За нескладання протоколу правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1000 гривень.

Інспектори попередили водія про кримінальну відповідальність за давання хабара, але він продовжував наполягати.

За пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Крім цього, на водія поліцейські склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Гроші вилучено. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Відділ комунікації поліції Вінницької області