За вбивство тещі чоловіка засуджено до довічного ув’язнення

Сквирським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 34-річного жителя міста Сквира за фактом умисного вбивства своєї тещі (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вироком Білоцерківського міськрайонного суду від 03 серпня 2020 року його визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до довічного позбавлення волі.

В суді прокурором доведено, що обвинувачений, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за вчинення умисного вбивства, у жовтні 2014 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, за місцем свого проживання молотком завдав три удари по голові жінці, спричинивши їй тілесні ушкодження, від яких настала смерть.

Після чого, з метою приховання злочину, чоловік переніс тіло потерпілої на територію присадибної ділянки та закопав.

Пресслужба прокуратури Київської області