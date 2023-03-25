Суд виніс чоловіку обвинувальний вирок за смертельне побиття матері

Вісім років за ґратами – таке покарання призначив 48-річному злочинцю суд.

Подія сталася у лютому 2022 року. Правоохоронці встановили, що чоловік дозволяв собі піднімати на 69-річну матір руки через застарілий особистий конфлікт, але до поліції вона не зверталася. Остання сварка в родині спалахнула під час розпивання спиртних напоїв. Син кілька разів вдарив матір в обличчя, а коли та впала, – побив її ногами. За декілька годин постраждала померла.

За висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала через множинні тілесні ушкодження, які спричинили шок.

Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули зловмиснику обвинувачення у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, й скерували обвинувальний акт до суду.

Розглянувши матеріали провадження, дослідивши докази, які зібрали правоохоронці, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Шановні громадяни, закликаємо вас не терпіти прояви домашнього насильства. Кривдник не зупиниться, якщо відчуватиме безкарність. Не пробачайте домашнім тиранам, а звертайтеся по допомогу до поліції.

У правоохоронців є всі важелі, які дозволять притягнути правопорушників до відповідальності.

Березівський районний відділ поліції Одещини