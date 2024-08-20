У Львівському районі водій збив на смерть 15-річну дівчину

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 серпня о 20.10 у селі Крехів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Octavia, 27-річний житель одного з сіл району, здійснив наїзд на пішохода, 15-річну місцеву мешканку.

Від отриманих внаслідок ДТП травм дівчина загинула на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області