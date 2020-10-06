Поліція виявила у зоні ЧАЕС порушника та вилучила у нього 8 кг радіоактивних грибів

Виявили грибника поліцейські під час патрулювання в районі відселеного села Котовське, що відноситься до спеціально визначеної зони радіоактивного забруднення. Саме там, 51-річний житель селища Іванків назбирав понад 8 кг грибів та намагався перемістити їх за межі зони ЧАЕС.

Крім того, він незаконно проник на заборонену територію минаючи контрольно-пропускні пункти.

Працівники поліції вилучили у порушника радіоактивні гриби.

За проникнення в зону відчуження без дозволу відповідних органів відносно порушника складено протокол за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом незаконного переміщення біоресурсів за межі зони відчуження слідчим зони ЧАЕС відкрито кримінальне провадження за ст. 267-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних міні¬мумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Поліція продовжує виявляти факти порушення вимог радіаційної безпеки, аби запобігти та не допустити потрапляння радіоактивних біоресурсів для реалізації на ринках.

Шановні громадяни, не наражайте себе та оточуючих на небезпеку! Бережіть Ваше життя та здоров’я!

Відділ комунікаії поліції Київської області