Столична прокуратура домоглася повернення незаконно відчужених квартир МЗС та ДФС України, якими заволоділи шахраї

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва забезпечила виконання судових рішень про повернення у державну власність 2 квартир вартістю майже 7 млн гривень.

Встановлено, що у 2018 році на підставі підроблених свідоцтв про право власності на 2 квартири загальною площею 228 кв. м, до Державного реєстру речових прав було внесено відомості, згідно з якими квартири на праві власності зареєстровані за підставними особами та згодом були передані в іпотеку.

Однак раніше вказані квартири були придбані Міністерством фінансів України, та передані Міністерству закордонних справ України та Державній фіскальній службі України для службових потреб.

У зв’язку з тим, що свідоцтва про право власності на квартири не видавались, прокуратурою в інтересах Міністерства закордонних справ та Державної фіскальної служби України заявлені позовні заяви про скасування записів про державну реєстрацію права власності, а також визнання договорів іпотеки недійсними.

Рішеннями Дніпровського районного суду міста Києва позовні вимоги прокуратури задоволено, записи про державну реєстрацію скасовано, а договори іпотеки визнані недійсними.

Наразі вказані судові рішення виконані, житлові приміщення повернуто у державну власність.

Київська міська прокуратура