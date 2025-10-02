У Харкові посадовцю ТЦК та СП повідомлено про підозру за несанкціоноване втручання в систему «Оберіг»

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки РТЦК та СП м. Харкова, який має військове звання «майор».

За даними слідства, посадовець, діючи умисно й протиправно, використовуючи особистий цифровий ключ, несанкціоновано вносив зміни до автоматизованої системи «Оберіг».

Він безпідставно змінював дані військовозобов’язаних, зокрема, ставив осіб на облік без їх фактичного прибуття та незаконно знімав з розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК та СП.

Слідством установлено, що такі дії він вчинив щодо 29 військовозобов’язаних.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями посадовець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України – несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї.

Досудове розслідування здійснює ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу УСБУ у Харківській області та за сприяння Харківського обласного ТЦК та СП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора