У Києві жінка через конфлікт підпалила двері квартири своєї доньки

Правопорушниця у такий спосіб вирішила помститися родичці. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. За вчинене жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 23-річної місцевої мешканки про займання вхідних дверей її квартири у багатоповерховому будинку. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та рятувальники. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до підпалу причетна мати потерпілої. Між жінками був конфлікт, через який, зловмисниця прийшла до під’їзду заявниці та запальничкою підпалила вхідні двері до її квартири.

Правоохоронці затримали 44-річну зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речовий доказ.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили киянці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України –умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва