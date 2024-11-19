Житель Рівненщини намагався незаконно вивезти з України трьох осіб

21-річному мешканцю села Рокитне слідчі за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Крім того, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі майже 100 тисяч гривень.

Слідством встановлено, що молодик на власному автомобілі «BMW» намагався перевезти через кордон трьох жителів Сарненського району віком 20, 22 та 25 років. У одному із сіл прикордоння їх зупинили працівники карного розшуку спільно із співробітниками ДПСУ та СБУ регіону.

Відповідно до санкції статті «перевізнику» може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність його до інших аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Рівненської області