У Харкові повідомлено про підозру чоловіку, який вбив рідну матір

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 49-річному харків’янину за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)

За даними слідства, в кінці лютого 2022 року 49-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходився вдома зі своєю 73-річною матір‘ю.

Через побутові суперечки у них виник конфлікт.

Син почав бити руками жінку по голові та тулубу, в результаті чого вона померла.

Прокурором на підставі ст. 615 КПК України підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції у №2 Харківського районного управління поліціі №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура