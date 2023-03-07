У Харкові псевдоаптекарі продавали нарковмісні ліки без рецептів

Не маючи жодного відношення до фармацевтичної галузі, співмешканці орендували кіоск з вивіскою «Аптека», за підробними документами і печатками закупили продукцію та реалізовували її за готівковими або безготівковими розрахунками. Зловмисники продавали нарковмісні препарати всупереч нормам чинного законодавства без рецепта лікаря.

В ході обшуку з приміщення вилучені лікарські засоби різного типу та виду, а також 28 заповнених форм рецептурних бланків для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, які були заповнені від імені лікаря міської поліклініки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 37-річна жінка та 36-річний чоловік без будь–яких документів на здійснення господарської діяльності відкрили аптеку у Київському районі з метою реалізації нарковмісних лікарських засобів.

Поліцейські провели санкціонований обшук у приміщенні аптеки, в ході якого вилучили понад 700 пігулок та близько 550 ампул лікарських засобів, заповнені форми рецептурних бланків для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, чорнові записи, печатки й штампи, грошові кошти, мобільні телефони.

За висновками експертів вилучені препарати містять наркотичний засіб кодеїн, а вилучені рецептурні форми заповнені 37-річною зловмисницею від імені лікаря.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні одразу двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області