Повідомлено про підозру російському окупанту, який розстріляв чоловіка в Бучі

Жертвою нападу військових рф став 52-річний місцевий мешканець. Нині особу окупанта, який розстріляв мирну людину, встановлено. Йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Як встановили слідчі Нацполіції, в березні 2022 року озброєний окупант разом з іншими невстановленими військовослужбовцями зс рф, здійснювали патрулювання однієї з вулиць м. Буча Київської області. У цей час з території приватного домоволодіння вийшов на вулицю та почав рухатись місцевий житель. Чоловік був у цивільному одязі, не мав при собі зброї та не брав участі у збройному конфлікті.

російські військові цілеспрямовано відкрили вогонь із вогнепальної зброї в напрямку потерпілого, однак чоловік встиг сховатись в приміщення приватного житлового будинку. Це не зупинило військовослужбовців і вони зайшли до приміщення, де в подальшому розстріляли чоловіка. Чоловік закрився руками, куди і влучили кулі. Від отриманих поранень чоловік втратив свідомість, що і врятувало йому життя. Окупанти були впевнені, що чоловік помер та залишили місце злочину, а потерпілий дочекавшись темряви дістався до будинку знайомого де йому надали допомогу.

Після відпрацювання військових підрозділів рф, які окупували м. Буча, слідство встановило особу вбивці. Ним виявився 27-річний уродженець м. Кізляр, Республіка Дагестан, рф — командир взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ої батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ зс рф (в/ч 74268, м. Псков), який брав безпосередню участь у збройній агресії.

Завдяки інформації наданої фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, слідчими Нацполіції вказаного військовослужбовця зс рф вже було притягнуто до кримінальної відповідальності за вбивство цивільного чоловіка в Бучі.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаному з умисним вбивством.

За скоєні воєнні злочини на території України йому загрожує довічне позбавлення волі.

Документують протиправні дії воєнних злочинців слідчі Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту та управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління, а також спеціальна слідчо-оперативна група Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Разом вони продовжують свою роботу із збору доказів, щоб надати правову оцінку діям інших російських командирів та їх причетності до вчинення інших воєнних злочинів на території міст Ірпінь та Буча.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України