Поліція Києва повідомила про підозру чоловіку, який перешкоджав роботі журналістки

31-річний киянин обґрунтовано підозрюється у перешкоджанні знімальній групі одного з телеканалів у День вшанування пам’яті голодомору на столичному Печерську. Невдовзі суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.

Нагадаємо, 28 листопада під час знімання сюжету у парку Слави біля Національного музею Голодомору-геноциду до кореспондентки одного із телеканалів підбіг невідомий та вибив мікрофон із рук. Правоохоронці задокументували подію та розпочали пошук зловмисника.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що до злочину причетний киянин 1989 року народження, раніше не судимий. За місцем його проживання правоохоронці провели обшук під час якого виявили одяг, у якому чоловік перебував під час вчинення злочину.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Дізнавачі готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва