В Кривом Роге задержали рецидивиста «под кайфом», который «обчищал» кафе

В городе Кривой Рог Днепропетровской области рецидивист «под кайфом» пытался обокрасть кафе на Радиевского, но был задержан правоохранителями.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу

Так, примерно в 5:30 утра, на пульт центрального наблюдения Криворожского городского отдела Управления полиции охраны поступил сигнал тревоги из помещения кафе. За 2 минуты наряд реагирования прибыл на объект, где при обследовании заметили открытое окно. Немедленно были заблокированы возможные пути отступления вора и сообщено владельцу помещения о происшествии.

При обследовании объекта внутри полицейские охраны заметили мужчину в состоянии наркотического опьянения, который уже упаковал товар, который попадал на глаза и мелкие средства, но не успел покинуть помещение и спрятался в кафе.

При проверке данного лица полицейские выяснили, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание — 12 лет за убийство. Для дальнейшего рассмотрения дела на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Саксаганского отдела полиции.