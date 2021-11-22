Мужчина продал через интернет поддельные марки «Укрпочты» на сумму более ₴90 тыс.

Украинец, работающий инженером-связистом, испытывал острые финансовые трудности. Встретив знакомого, он узнал, что тот располагает большим количеством фальшивых знаков почтовой оплаты – проще говоря, марок. Этот знакомый предложил купить их у него по низкой цене, объяснив, что, перепродав марки, можно неплохо заработать.

Поразмыслив, инженер сообразил, что, если продавать фальшивки под видом настоящих, с хорошей скидкой, все может получиться. А если делать это анонимно через интернет – то можно еще и избежать ответственности.

Купив партию поддельных знаков оплаты, мужчина зарегистрировался на сайте OLX и разместил объявление о продаже марок «Укрпочты» со скидкой 30%. При этом, он скрыл тот факт, что данные марки являются поддельными.

Это объявление увидел некий интернет-предприниматель, который регулярно совершает большое количество отправлений через «Укрпочту». Оценив внушительный размер скидки, он решил, что вложение средств в покупку дешевых марок поможет ему прилично сэкономить.

Мужчина связался с автором объявления и заказал 20 больших листов с почтовыми знаками, каждый из которых содержал 99 марок. Заказ, стоимостью 20 тысяч гривен он получил по Новой Почте, оплатив его при помощи услуги наложенного платежа.

Спустя несколько дней покупатель снова вышел на связь и попросил продать еще 8 листов с марками. Продавец снова обратился к своему знакомому и, обсудив возможные риски, они решили ковать железо пока горячо. Последний, с группой сообщников организовал печать новых марок. В итоге, за новую партию мошенники выручили еще 10,3 тысячи гривен.

Не успели они нарадоваться успешно провернутой афере, как покупатель заказал следующую партию марок. «Наверное человек знает, что делает», — решили мошенники и отправили ему новые листы с марками на сумму 10,4 тысячи гривен.

Правда же заключалась в том, что покупатель, преследуя намерение сэкономить на стоимости отправки, просто еще не успел столкнуться с последствиями. Однако, вскоре, одно из его отправлений вернулось назад, поскольку сотрудники почты обнаружили, что марки являются поддельными.

Узнав об этом, предприниматель обратился в СБУ и предоставил образцы марок для проведения экспертизы. Результатами исследования исследования было подтверждено, что данные знаки почтовой оплаты напечатаны кустарным способом и не соответствуют стандартам почтовых марок, которые производит полиграфический комбинат «Украина». В результате этой проверки, в отношении мошенников было возбуждено уголовное дело.

Когда мошенники получили очередной заказ на листы с марками, стоимостью 50 тысяч гривен, они обрадовались, но уже не стали удивляться, решив, что просто удачно присели на золотую жилу. Отправив заказ по Новой Почте, продавец, спустя пару дней пришел получать денежный перевод за наложенный платеж, но там его уже ждали правоохранители, которые изъяли деньги и вручили подозрение.

Свой поступок он объяснил финансовыми затруднениями, связанными с болезнью близких, искренне раскаялся и просил строго не наказывать.

В итоге, суд назначил обвиняемому наказание за нарушение ч.2 ст.190 (мошенничество, совершенное группой лиц повторно), в виде штрафа, размером 56,1 тыс. гривен. Помимо этого, на него была возложена обязанность оплатить расходы на экспертизы (24,5 тыс. грн). В отношении производителей фальшивок возбуждено отдельное уголовное производство. // internetua.com