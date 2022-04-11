У Харкові шахрай видурював гроші в людей, які хотіли евакуюватися з Маріуполя та Чернігова
Чоловік встиг обдурити українців на 230 тисяч гривень.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно зі слідчими поліції області викрили 22-річного чоловіка, який наживався на тих, хто намагався врятуватись від бойових дій.
Підозрюваний, проживаючи у Харкові, моніторив групи Чернігова та Маріуполя у соціальних мережах та підбирав жертв. Чоловік писав про готовність вивезти громадян з потрібних локацій за умови оплати за бензин.
Після отримання грошей фігурант блокував номера потерпілих або змінював номер телефону.
Вчора, 10 квітня, 22-річного громадянина було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено підозру за ч.3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України