У Харкові шахрай видурював гроші в людей, які хотіли евакуюватися з Маріуполя та Чернігова

Чоловік встиг обдурити українців на 230 тисяч гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно зі слідчими поліції області викрили 22-річного чоловіка, який наживався на тих, хто намагався врятуватись від бойових дій.

Підозрюваний, проживаючи у Харкові, моніторив групи Чернігова та Маріуполя у соціальних мережах та підбирав жертв. Чоловік писав про готовність вивезти громадян з потрібних локацій за умови оплати за бензин.

Після отримання грошей фігурант блокував номера потерпілих або змінював номер телефону.

Вчора, 10 квітня, 22-річного громадянина було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено підозру за ч.3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України