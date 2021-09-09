У Харкові шахрая судитимуть за незаконне придбання нерухомості вартістю майже ₴2,1 млн.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році чоловік, використовуючи підроблені документи, заволодів нежитловими приміщеннями, що перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, завдавши своїми діями шкоду на загальну суму майже 650 тис. грн.



Після цього, у 2020 році з аналогічних обставин за чоловіком зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, яка перебувала на балансі Державного підприємства «Державне художньо-творче виробниче підприємство» в особі Міністерства культури України, загальною площею понад 500 кв. м та вартістю майже 1,5 млн грн.

7 вересня 2021 року окружною прокуратурою направлено до Жовтневого районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно чоловіка.

Ухвалами суду з метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на вищевказані нежитлові приміщення та нежитлову будівлю шляхом заборони їх відчуження будь-яким способом.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: як повідомлялось раніше, 27 серпня 2021 року окружною прокуратурою направлено до Жовтневого районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно державного реєстратора, який зареєстрував право власності на нерухоме майно, яке перебуває у власності Міністерства культури України та передано в оперативне управління Державному підприємству «Державне художньо-творче виробниче підприємство», загальною площею понад 500 кв. м та вартістю майже 1,5 млн грн.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури