У Харкові судитимуть поліцейського-наркоторгівця

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно оперуповноваженого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в області за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення і збуту наркотиків та сильнодіючих лікарських засобів (ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України).

За інформацією начальника відділу обласної прокуратури Олександра Цимбалістенка, досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповножений систематично збував метадон та сильнодіючий лікарський засіб димедрол на території м. Харкова.



8 липня минулого року, після чергового збуту метадону, поліцейського викрито.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: упродовж 2021 року обласною прокуратурою спільно зі спеціально уповноваженими органами правопорядку на вчиненні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів викрито 5 правоохоронців. До суду направлено 2 обвинувальних акти.

Органи прокуратури і надалі продовжують системну боротьбу з незаконним обігом наркотиків.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури