У Харкові «титушки» перешкоджали діяльності журналістів

Група молодиків відтіснила журналістів з місця проведення зйомки та намагалася вибити з рук камери та мобільні телефони.

30 жовтня о 16:45 до Київського відділу поліції звернулась журналістка регіонального відділу одного з центральних телеканалів із заявою про те, що вона разом зі своєю й іншими знімальними групами прибули на парковку, розташовану поблизу супермаркету по вулиці Шевченка, для висвітлення процесу будівництва дороги.

Журналісти знаходились у вільній від огорожі зоні, були одягнені у кепки та жилети з написом «Преса» із відповідними бейджиками та здійснювали свою професійну діяльність. В цей час до знімальних груп підбігли близько десятка молодиків і поштовхами відтіснили групу журналістів у бік супермаркету. Журналісти показали редакційні посвідчення, повідомили про здійснення професійної діяльності, але група чоловіків почала виштовхувати представників ЗМІ з місця проведення відеозйомки.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, та їх затримання.

Відділ комунікації поліції Харківської області