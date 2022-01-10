Коростишівські поліцейські викрили двох причетних до крадіжок грошей з банківських рахунків

Поліцейські відділу поліції №2 Житомирського РУП встановили можливу причетність до вчинення крадіжок грошей у літніх жінок двох юнаків, віком 21 та 23 років. Вони, окремо один від одного, скористалися необачністю пенсіонерок та викрали значні суми коштів з їхніх банківських рахунків. Нині правоохоронці проводять досудове розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень.

Наприкінці грудня до відділу поліції у м. Коростишеві звернулася 65-річна жителька Брусилівської громади з повідомленням про крадіжку. Жінка розповіла, що з її банківського рахунку за невідомих обставин зникло 12 тисяч гривень.

Поліцейські у ході проведення першочергових слідчих дій встановили, що до цього діяння може бути причетним 23-річний житель Київщини. Юнак був знайомий з пенсіонеркою. Він дізнався дані банківської картки та необхідні паролі, коли на прохання жінки допомагав їй встановити відповідний додаток на мобільний телефон. А потім, скориставшись отриманою інформацією, у банкоматі зняв усі гроші, що були на банківському рахунку.

Днями ще одна жителька Брусилівської громади не дорахувалася 9 тисяч гривень на своєму рахунку. Коростишівські поліцейські встановили причетність до зникнення коштів онука 70-річної пенсіонерки. Правоохоронці з’ясували, що 21-річний житель Київщини під час чергових відвідин родичів скористався бабусиною банківською карткою та самовільно зняв звідти необхідну йому суму коштів. Усі конфіденційні дані він знав, оскільки раніше вона доручала йому розраховуватися за покупки.

Нині в обох випадках слідчі проводять досудові розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень. Відповідно до ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України таємне викрадення чужого майна карається від штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 5 років обмеження волі. // expreszt.com.ua