Оголошено про підозру у держзраді російському депутату, який очолив НЗФ під час захоплення Криму

Фігурант — громадянин України, який народився і все життя жив у Криму. Під його керівництвом в лютому 2014 року учасники незаконного збройного формування «Самооборона Криму», погрожуючи зброєю, розігнали патріотично налаштованих учасників мітингу за Україну і захопили Верховну раду Автономної Республіки та підняли над її будівлею прапор російської федерації.

Крім того, бойовики захопили Сімферопольський аеропорт і заблокували злітно-посадкові смуги, щоби не допустити оперативного прибуття на півострів Збройних сил України. Проросійське збройне формування утримувало аеропорт до вторгнення в Крим регулярних військ збройних сил російської федерації, а після за їх силової підтримки захопило одну з військових частин Збройних сил України.

Після того, як окупанти повністю захопили півострів, російська влада нагородила фігуранта медаллю «За защіту Крима».

В 2016 році фігурант став депутатом російської госдуми і продовжує підтримувати загарбницьку політику окупантів. Зокрема, пропагує в ЗМІ необхідність всезагальної мобілізації на території Криму та керує будівництвом військкоматів, у яких мобілізують місцевих мешканців на війну проти України.

Наразі слідчі ГУНП в АР Крим та м. Севастополі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу України) та за створення і керівництво непередбаченим законом збройним формуванням (ч. 4 ст. 260 Кримінального Кодексу України), санкція яких передбачає довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України