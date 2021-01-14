Сбежавших из Казанковской колонии уголовников поймали в Николаеве

Двух заключенных, которые сбежали из Казанковской исправительной колонии №93 в поселке Новоданиловка, задержали в Николаеве.

Об этом сообщили в Южном межрегионоальном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

Как известно, что ранее судимые 37-летний Руслан Шевченко и 32-летний Сергей Бойков совершили побег из колонии выявили утром 13 января.

Сотрудники управления исполнения наказаний нашли Бойкова на остановке общественного транспорта «Универсам» в Николаеве около 22:50, а Шевченко задержали в 23:15.

«Беглецов доставлено в ГУ «Казанковская исправительная колония (№93)», сообщено Казанковский ОП Новобугского ОП ГУНП в Николаевской области и вызвана следственно-оперативная группа», – отметили в управлении исполнения наказаний.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос о сообщении осужденным о подозрении по части 2 статьи 393 Уголовного кодекса Украины («Побег из места лишения свободы»). Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет. // Преступности.НЕТ