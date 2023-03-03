У Харкові викрили бордель, замаскований під масажний салон

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом жінкам за фактом втягнення осіб у заняття проституцією з використанням уразливого стану осіб (ч. 2 ст. 303 КК України).

За даними слідства, 33-річна жінка орендувала приміщення у м. Харкові, в якому в подальшому облаштувала місце розпусти. До своєї «діяльності» підозрювана залучила трьох своїх подруг, які виконувала функції «адміністраторок».

Першочергово організаторка підшукувала жінок, які внаслідок виниклих особистих та сімейних обставин перебували в уразливому стані.

Зловмисниці публікували в інтернеті оголошення про «високооплачувану роботу» для молодих дівчат.

У свою чергу, для клієнтів вони виставляли інформацію про надання платних послуг сексуального характеру під виглядом еротичного масажу.

Частину заробітку дівчата віддавали трьом адміністраторкам салону та господарці.

Правоохоронці встановили, що про надання платного сексуального сервісу у комплексі зловмисниці сповіщали клієнтів, роздаючи візитівки. «Підлеглих» сутенерки забезпечували необхідними умовами та місцем для надання інтимних послуг.

Правоохоронці вилучили понад 100 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура