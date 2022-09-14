У Харкові викрито чергову колаборантку, яка агітувала за «руський мир»

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 60-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, жінка, перебуваючи у громадському місці у Холодногірському районі м. Харкова, активно налаштовувала містян підтримувати дії сусідньої держави.

Колаборантка розповідала, що «Харків не потрібно боронити, Харків потрібно віддати рф». Крім того, шанувальниця «руського миру» висловлювалась на підтримку дій російського президента та наголошувала на тому, що «Україні у складі рф буде краще жити».

Дізнання проводять дізнавачі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура