У Харкові викрито чергову колаборантку, яка агітувала за «руський мир»

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За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 60-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, жінка, перебуваючи у громадському місці у Холодногірському районі м. Харкова, активно налаштовувала містян підтримувати дії сусідньої держави.

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Колаборантка розповідала, що «Харків не потрібно боронити, Харків потрібно віддати рф». Крім того, шанувальниця «руського миру» висловлювалась на підтримку дій російського президента та наголошувала на тому, що «Україні у складі рф буде краще жити».

Дізнання проводять дізнавачі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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