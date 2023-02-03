У Харкові взято під варту чоловіка, який задушив рідного брата

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у м. Харкові 31 січня 2023 року підозрюваний перебував у квартирі разом зі своїм братом.

Між чоловіками часто виникали словесні перепалки через побутові непорозуміння, втім останній конфлікт не обмежився взаємними образами і в хід пішли кулаки.

Підозрюваний повалив свого брата на диван та задушив.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура