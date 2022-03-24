У Харкові затримали чотирьох розбійників

І під час бойових дій залишається відповідальним відношення прокуратури до всіх злочинів

Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт та доведено у суді необхідність подальшого тримання під вартою чотирьох осіб, що скоїли розбійний напад у місті Харків (ч. 3 ст. 187 КК України).

Як повідомлялось раніше, четверо чоловіків отримали інформацію про наявність у 86-річного харків’янина значної суми коштів. Зловмисники розробили план, щоб заволодіти майном своєї жертви, для чого неодноразово стежили за чоловіком.

26 січня 2022 року четверо злочинців прибули до будинку, розташованого по вул. Ромашкіна у м. Харкові, де мешкав літній чоловік. Один із зловмисників залишився в автомобілі, щоб слідкувати за ситуацією ззовні.

Троє його спільників подзвонили до квартири потерпілого та представились співробітниками поліції. Коли літній чоловік відчинив двері, вони напали на нього з ножем, побили та заклеїли потерпілому рот липкою стрічкою.

Усіх чотирьох затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Затриманими виявилися 39-річний, 38-річний, 49-річний, 22-річний мешканці Харкова. У подальшому затриманим було повідомлено про підозру.

23 березня 2022 року обвинувальний акт стосовно підозрюваних направлено до Ленінського районного суду м. Полтави.

Крім того, за клопотанням прокурора судом продовжено строк тримання під вартою на 60 діб щодо обвинувачених.

Досудове розслідування проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники

Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Харківська обласна прокуратура