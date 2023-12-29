У Харкові затримали чоловіка, який намагався вбити брата

Між рідними братами сталася сварка, під час якої один наніс іншому кілька ударів ножем. Потерпілий знаходиться в лікарні у важкому стані.

Родичі жили в одній квартирі. 27 грудня 64-річний чоловік посварився зі своїм рідним 55-річним братом. В результаті старший брат схопив ніж та вдарив молодшого. Потерпілого доставили до медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан, як стабільно важкий.

Оперативники Харківського РУП № 2 вилучили речові докази та направили їх на експертні дослідження.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Харківської області