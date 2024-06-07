У Харкові затримали догхантера, який труїв собак ковбасою

У ході перевірки правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний місцевий 50-річний житель

У Харкові вперше за 15 років підтвердили випадок догхантерства. Вбивцею собак виявився «зоозахисник», який підгодовував і рятував котів. Проти чоловіка відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомила поліція Харківської області.

У ході перевірки правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний місцевий 50-річний житель. Чоловік при собі мав пакет, в якому знаходились сардельки, нашпиговані пігулками. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

КП «Центр поводження з тваринами» звернулося до правоохоронних органів з відповідною заявою і готове надати всебічну підтримку власникам собак, які постраждали, в межах чинного законодавства.

Як повідомляла пресслужба Харківської міськради, до фахівців звернулася харків’янка, чий собака загинув після того, як підібрав на вулиці шматочок їжі із захованими у ній пігулками. Загалом вже відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій.

Харківський догхантер виявився «зоозахисником». Чоловік підгодовував, лікував, стерелізував і прилаштовував у родини бездомних котів.

За даними пресслужби поліції Харківщини, відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, триває досудове розслідування. // Главком