У Харкові затримали зловмисників, які викрали з обмінного пункту пів мільйона гривень

Чоловік підібрав ключ, проник у приміщення та заволодів грошима у сумі 500 тисяч гривень. Його знайомий чекав на нього в автомобілі та спостерігав за ситуацією. За це він мав отримати частку грошей.

Злочин стався 21 жовтня близько 15:20 по вулиці Героїв Праці у Салтівському районі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та оперативники Харківського райуправління № 2 встановили особи та місцезнаходження зловмисників. Ними виявились раніше судимі харків’яни 31 і 37 років.

Речові докази – грошові кошти вилучено.

Наразі 37-річного безпосереднього виконавця злочину затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Щодо його спільника вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Також перевіряється причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Харківської області