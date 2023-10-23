У Харкові затримали зловмисників, які викрали з обмінного пункту пів мільйона гривень
Чоловік підібрав ключ, проник у приміщення та заволодів грошима у сумі 500 тисяч гривень. Його знайомий чекав на нього в автомобілі та спостерігав за ситуацією. За це він мав отримати частку грошей.
Злочин стався 21 жовтня близько 15:20 по вулиці Героїв Праці у Салтівському районі.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та оперативники Харківського райуправління № 2 встановили особи та місцезнаходження зловмисників. Ними виявились раніше судимі харків’яни 31 і 37 років.
Речові докази – грошові кошти вилучено.
Наразі 37-річного безпосереднього виконавця злочину затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Щодо його спільника вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Також перевіряється причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet