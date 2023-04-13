Двох жителів Бердичівщини судитимуть за ухилення від призову на військову службу

Дії обох фігурантів слідчі кваліфікували за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації…) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що 22-річному жителю Андрушівської громади вручили повістку про необхідність прибути до військкомату. Однак у призначений час він не з’явився, не маючи на те поважних причин.

А 32-річний військовозобов’язаний пройшов відповідну лікарську комісію та був визнаний придатним для служби, однак до військкомату так і не дійшов.

Слідчі встановили відсутність підстав на відстрочку від військової служби та зібрали інші докази, відтак оголосили обом фігурантам про підозри та ознайомили з обвинувальними актами.

Процесуальне керівництво здійснювала Бердичівська окружна прокуратура.

Відповідно до чинного законодавства подібні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Бердичівський районний відділ поліції