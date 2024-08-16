Через ревнощі житель Київщини наніс колишній дружині удари ножем та лопатою

12 серпня, 54-річний житель Бориспільщини наніс жінці множинні тілесні ушкодження. До поліції про подію повідомили медичні працівники. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці з’ясували, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між колишнім подружжям виник словесний конфлікт. Через ревнощі чоловік наніс жінці ножем та ріжучою частиною лопати численні поранення по тулубу.

Прибувши на місце події працівники відділу реагування патрульної поліції встановили правопорушника та допомогли медикам госпіталізувати потерпілу. В лікарні жінці надали необхідну допомогу.

Поліцейські Бориспільського управління поліції Київщини затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру, за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Київської області